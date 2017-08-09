Кеи Нишикори проиграл Гаэлю Монфису на соревнованиях в Монреале

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Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту. За это время 27-летний Кеи сделал два эйса и пять брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как 30-летний Гаэль выполнил пять подач навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и не допускал двойных ошибок. Француз сократил отставание в личных встречах игроков — 1:3.