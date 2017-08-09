Кеи Нишикори проиграл Гаэлю Монфису на соревнованиях в Монреале
Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, во втором раунде турнира в Монреале уступил французу Гаэлю Монфису, занимающему 22-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 5/7, 6/7 (6).
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Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту. За это время 27-летний Кеи сделал два эйса и пять брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как 30-летний Гаэль выполнил пять подач навылет, реализовал шесть
В матче 1/8 финала соревнований Rogers Cup Монфис сразится с испанцем Роберто
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