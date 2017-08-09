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https://sport.mail.ru/news/tennis/30638022/
9 августа 2017, 22:43 | Теннис | GoTennis.ru

Кеи Нишикори проиграл Гаэлю Монфису на соревнованиях в Монреале

Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, во втором раунде турнира в Монреале уступил французу Гаэлю Монфису, занимающему 22-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 5/7, 6/7 (6).

Девятая ракетка мира японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> во втором раунде турнира в Монреале уступил французу <span class=error>Гаэлю</span> <span class=error>Монфису</span> занимающему 22-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (4) 5/7 6/7 (6). Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту. За это время 27-летний Кеи сделал два эйса и пять брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как 30-летний Гаэль выполнил пять подач навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и не допускал двойных ошибок. Француз сократил отставание в личных встречах игроков — 1:3.

В матче 1/8 финала соревнований Rogers Cup Монфис сразится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
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