Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30637790/
9 августа 2017, 22:17 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Доминика Цибулкова не справилась с Люси Шафаржовой

11-я ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, проиграла чешке Люси Шафаржовой, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 4/6 во втором раунде турнира в Торонто.

11-я ракетка мира словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова проиграла чешке <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 4/6 во втором раунде турнира в Торонто. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Доминика сделала один эйс и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как 30-летняя Люси выполнила девять подач навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

В матче 1/8 финала соревнований Rogers Cup Шафаржова сразится либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с британкой Йоханной Контой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 августа

Кеи Нишикори проиграл Гаэлю Монфису на соревнованиях в Монреале

Торонто. Доминика Цибулкова не справилась с Люси Шафаржовой

Елена Веснина покидает турнир в Торонто