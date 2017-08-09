Торонто. Доминика Цибулкова не справилась с Люси Шафаржовой
11-я ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, проиграла чешке Люси Шафаржовой, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 4/6 во втором раунде турнира в Торонто.
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Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Доминика сделала один эйс и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как 30-летняя Люси выполнила девять подач навылет, реализовала пять
В матче 1/8 финала соревнований Rogers Cup Шафаржова сразится либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с британкой Йоханной Контой.
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