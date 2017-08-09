Торонто. Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть Каролину Плишкову

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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 26-летняя Анастасия выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила столько же двойных ошибок. Тогда как 25-летняя Каролина сделала три эйса и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Чешка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 5:0.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Плишкова сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с японкой Наоми Осакой.