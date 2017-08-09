Торонто. Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть Каролину Плишкову
19-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Торонто, уступив в двух сетах чешке Каролине Плишковой, занимающей первую строчку мировой табели о рангах, — 3/6, 3/6.
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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 26-летняя Анастасия выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Плишкова сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с японкой Наоми Осакой.
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