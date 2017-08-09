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https://sport.mail.ru/news/tennis/30637698/
9 августа 2017, 21:59 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть Каролину Плишкову

19-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Торонто, уступив в двух сетах чешке Каролине Плишковой, занимающей первую строчку мировой табели о рангах, — 3/6, 3/6.

19-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Торонто уступив в двух сетах чешке Каролине <span class=error>Плишковой</span> занимающей первую строчку мировой табели о рангах — 3/6 3/6. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 26-летняя Анастасия выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила столько же двойных ошибок. Тогда как 25-летняя Каролина сделала три эйса и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Чешка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 5:0.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Плишкова сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с японкой Наоми Осакой.
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