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9 августа 2017, 21:59 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина покидает турнир в Торонто

Российская теннисистка Елена Веснина преодолела барьер второго круга турнира в Торонто, уступив в трёх сетах австралийке Эшли Барти, — 3/6, 7/5, 4/6.

Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> преодолела барьер второго круга турнира в Торонто уступив в трёх сетах австралийке <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> — 3/6 7/5 4/6. Увеличить
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Первый очный поединок спортсменок продолжался 2 часа 5 минут. За это время 18-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Елена, по три эйса и брейка, восемь раз ошибившись при подаче. 21-летняя Эшли, занимающая 45-е место в мировой классификации, выполнила девять подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила двенадцать двойных ошибок.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Барти померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.
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