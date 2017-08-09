Елена Веснина покидает турнир в Торонто

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Первый очный поединок спортсменок продолжался 2 часа 5 минут. За это время 18-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Елена, по три эйса и брейка, восемь раз ошибившись при подаче. 21-летняя Эшли, занимающая 45-е место в мировой классификации, выполнила девять подач навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила двенадцать двойных ошибок.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Барти померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.