Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30637518/
9 августа 2017, 21:26 | Теннис | GoTennis.ru

Rogers Cup. Роберто Баутиста-Агут взял верх над Райаном Харрисоном

16-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, во втором круге турнира в Монреале взял верх над американцем Райаном Харрисоном, занимающим 44-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/2.

16-я ракетка мира испанский теннисист <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агут</nobr> во втором круге турнира в Монреале взял верх над американцем <span class=error>Райаном</span> <span class=error>Харрисоном</span> занимающим 44-е место мирового рейтинга — 7/5 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 5 минут матча Роберто сделал два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Райан выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Баутиста-Агут сразится либо с японцем Кеи Нишикори, либо с французом Гаэлем Монфисом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 августа

Rogers Cup. Агнешка Радваньска отдала Тимеа Бабош лишь один гейм

Кеи Нишикори проиграл Гаэлю Монфису на соревнованиях в Монреале

Торонто. Доминика Цибулкова не справилась с Люси Шафаржовой