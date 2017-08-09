Rogers Cup. Роберто Баутиста-Агут взял верх над Райаном Харрисоном

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За 1 час 5 минут матча Роберто сделал два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Райан выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.