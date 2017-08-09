Rogers Cup. Роберто Баутиста-Агут взял верх над Райаном Харрисоном
16-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто
Баутиста-Агут, во втором круге турнира в Монреале взял верх над американцем Райаном Харрисоном, занимающим 44-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/2.
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За 1 час 5 минут матча Роберто сделал два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Райан выполнил две подачи навылет и реализовал один
В третьем раунде соревнований Rogers Cup
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