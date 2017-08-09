Робин Хаазе сыграет в третьем раунде соревнований в Монреале

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Спортсмены провели на корте 58 минут, за которые Робин сделал двенадцать эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Эрнесто дважды подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Хаазе сыграет либо с болгарином Григором Димитровым, либо с немцем Мишей Зверевым.