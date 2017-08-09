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https://sport.mail.ru/news/tennis/30637322/
9 августа 2017, 20:55 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер с победы начал выступление на «Мастерсе» в Торонто

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго круга турнира в Торонто, переиграв в двух сетах канадца Питера Полански, — 6/2, 6/1.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> преодолел барьер второго круга турнира в Торонто переиграв в двух сетах канадца Питера <span class=error>Полански</span> — 6/2 6/1. Увеличить
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Матч продолжался 54 минуты. Третий номер рейтинга АТР, 36-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Питер, занимающий 116-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил одну подачу навылет и допустил шесть двойных ошибок. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Федерер сразится либо с американцем Джеком Соком, либо с испанцем Давидом Феррером.
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