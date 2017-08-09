Роджер Федерер с победы начал выступление на «Мастерсе» в Торонто
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго круга турнира в Торонто, переиграв в двух сетах канадца Питера Полански, — 6/2, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 54 минуты. Третий номер рейтинга АТР, 36-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Питер, занимающий 116-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил одну подачу навылет и допустил шесть двойных ошибок. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 2:0.
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Федерер сразится либо с американцем Джеком Соком, либо с испанцем Давидом Феррером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter