Роджер Федерер с победы начал выступление на «Мастерсе» в Торонто

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Матч продолжался 54 минуты. Третий номер рейтинга АТР, 36-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Питер, занимающий 116-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил одну подачу навылет и допустил шесть двойных ошибок. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Федерер сразится либо с американцем Джеком Соком, либо с испанцем Давидом Феррером.