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https://sport.mail.ru/news/tennis/30637244/
9 августа 2017, 20:42 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей снялся с турнира в Цинциннати

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в турнире в Цинциннати. 30-летний уроженец Глазго продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> отказался от участия в турнире в Цинциннати. 30-летний уроженец Глазго продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Увеличить
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«К сожалению, я не сыграю в Цинциннати в этом году. Процесс реабилитации продолжается, мне нужно ещё немного времени. Мне всегда нравилось играть здесь, и я с нетерпением жду возвращения в следующем году. Я буду продолжать готовиться к US Open», — цитирует Маррея пресс-служба соревнований.

Место Маррея в основной сетке турнира Western & Southern Open займёт россиянин Даниил Медведев.
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