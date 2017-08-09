Энди Маррей снялся с турнира в Цинциннати
Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в турнире в Цинциннати. 30-летний уроженец Глазго продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
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«К сожалению, я не сыграю в Цинциннати в этом году. Процесс реабилитации продолжается, мне нужно ещё немного времени. Мне всегда нравилось играть здесь, и я с нетерпением жду возвращения в следующем году. Я буду продолжать готовиться к US Open», — цитирует Маррея
Место Маррея в основной сетке турнира Western & Southern Open займёт россиянин Даниил Медведев.
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