Гарбин Мугуруса успешно стартовала на соревнованиях в Торонто

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За 1 час 25 минуты, проведённых на корте, четвёртая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. 31-летняя Кирстен, занимающая 82-ю строчку мировой табели о рангах, сделала по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Испанка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:2.

В 1/8 финала соревнований Rogers Cup Мугуруса сразится либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с австралийкой Эшли Барти.