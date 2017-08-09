Гарбин Мугуруса успешно стартовала на соревнованиях в Торонто
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса преодолела барьер второго круга турнира в Торонто, переиграв в двух сетах бельгийку Кирстен Флипкенс, — 7/5, 6/2.
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За 1 час 25 минуты, проведённых на корте, четвёртая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, выполнила три подачи навылет, реализовала пять
В 1/8 финала соревнований Rogers Cup Мугуруса сразится либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с австралийкой Эшли Барти.
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