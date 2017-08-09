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https://sport.mail.ru/news/tennis/30636912/
9 августа 2017, 19:57 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса успешно стартовала на соревнованиях в Торонто

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса преодолела барьер второго круга турнира в Торонто, переиграв в двух сетах бельгийку Кирстен Флипкенс, — 7/5, 6/2.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса преодолела барьер второго круга турнира в Торонто переиграв в двух сетах бельгийку <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс — 7/5 6/2. Увеличить
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За 1 час 25 минуты, проведённых на корте, четвёртая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. 31-летняя Кирстен, занимающая 82-ю строчку мировой табели о рангах, сделала по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Испанка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:2.

В 1/8 финала соревнований Rogers Cup Мугуруса сразится либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с австралийкой Эшли Барти.
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