Торонто. Светлана Кузнецова потерпела поражение от Кэтрин Беллис

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время 32-летняя Светлана сделала три эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 18-летняя Кэтрин реализовала три брейк-пойнта и не допускала двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Беллис скрестит ракетки с француженкой Каролин Гарсия.