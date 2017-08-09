Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30636911/
9 августа 2017, 19:58 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Светлана Кузнецова потерпела поражение от Кэтрин Беллис

Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, уступила американке Кэтрин Беллис, занимающей 36-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 5/7 во втором круге турнира в Торонто.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время 32-летняя Светлана сделала три эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 18-летняя Кэтрин реализовала три брейк-пойнта и не допускала двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Беллис скрестит ракетки с француженкой Каролин Гарсия.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 августа

Робин Хаазе сыграет в третьем раунде соревнований в Монреале

Роджер Федерер с победы начал выступление на "Мастерсе" в Монреале

Энди Маррей снялся с турнира в Цинциннати