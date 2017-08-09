Торонто. Светлана Кузнецова потерпела поражение от Кэтрин Беллис
Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, уступила американке Кэтрин Беллис, занимающей 36-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 5/7 во втором круге турнира в Торонто.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время 32-летняя Светлана сделала три эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 18-летняя Кэтрин реализовала три
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Беллис скрестит ракетки с француженкой Каролин Гарсия.
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