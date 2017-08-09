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9 августа 2017, 19:55 | Теннис | Прессбол

Илья Ивашко вышел в четвертьфинал «челленджера» в Словении

Белорус Илья Ивашко (203 АТП) пробился в четвертьфинал турнира категории «Челленджер» в Словении. В матче второго раунда наш соотечественник обыграл испанца Джими Фермосела Дельгадо (871) — 6:3, 6:2.

Tilia Slovenia Open (ATP Challenger Tour, Порторож, Словения, €43,000+H) Одиночный разряд. 2 круг

Илья Ивашко (203 АТП, Беларусь) — Джими Фермосел Дельгадо (871 АТП, Испания, WC) — 6:3, 6:2.

Следующим соперником Ивашко станет итальянец Маттео Берреттини (162).

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