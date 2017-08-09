Илья Ивашко вышел в четвертьфинал «челленджера» в Словении
Белорус Илья Ивашко (203 АТП) пробился в четвертьфинал турнира категории «Челленджер» в Словении. В матче второго раунда наш соотечественник обыграл испанца Джими Фермосела Дельгадо (871) — 6:3, 6:2.
Tilia Slovenia Open (ATP Challenger Tour, Порторож, Словения, €43,000+H) Одиночный разряд. 2 круг
Илья Ивашко (203 АТП, Беларусь) — Джими Фермосел Дельгадо (871 АТП, Испания, WC) — 6:3, 6:2.
Следующим соперником Ивашко станет итальянец Маттео Берреттини (162).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter