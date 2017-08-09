Каролин Гарсия продолжает выступление на турнире в Торонто
Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер второго круга турнира в Торонто, обыграв в двух сетах американку Варвару Лепченко, — 6/1, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 9 минут матча 21-я ракетка мира, 23-летняя Каролин, сделала четыре эйса и три брейка, трижды ошибившись при подаче. 31-летняя Варвара, занимающая 68-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Француженка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 3:1.
В третьем раунде соревнований Rogers Cup Гарсия померится силами либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с американкой Кэтрин Беллис.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter