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https://sport.mail.ru/news/tennis/30636815/
9 августа 2017, 19:41 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия продолжает выступление на турнире в Торонто

Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер второго круга турнира в Торонто, обыграв в двух сетах американку Варвару Лепченко, — 6/1, 6/4.

Французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> преодолела барьер второго круга турнира в Торонто обыграв в двух сетах американку Варвару <span class=error>Лепченко</span> — 6/1 6/4. Увеличить
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За 1 час 9 минут матча 21-я ракетка мира, 23-летняя Каролин, сделала четыре эйса и три брейка, трижды ошибившись при подаче. 31-летняя Варвара, занимающая 68-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Француженка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 3:1.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Гарсия померится силами либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с американкой Кэтрин Беллис.
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