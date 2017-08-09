Каролин Гарсия продолжает выступление на турнире в Торонто

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За 1 час 9 минут матча 21-я ракетка мира, 23-летняя Каролин, сделала четыре эйса и три брейка, трижды ошибившись при подаче. 31-летняя Варвара, занимающая 68-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Француженка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 3:1.

В третьем раунде соревнований Rogers Cup Гарсия померится силами либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с американкой Кэтрин Беллис.