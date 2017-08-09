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9 августа 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Петра Квитова: Я могла больше не вернуться в теннис

Чешская теннисистка Петра Квитова, ставшая участницей второго круга турнира в Торонто, рассказала о подробностях восстановления после травмы левой руки, которую она получила в результате нападения.

Чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span> ставшая участницей второго круга турнира в Торонто рассказала о подробностях восстановления после травмы левой руки которую она получила в результате нападения. Увеличить
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«У меня нет никаких ожиданий. Для меня сейчас просто играть — это уже чудо. Травма была очень серьёзной. Всё могло сложиться по-другому. Если бы не удалось восстановить подвижность хотя бы одного пальца, я бы, наверное, не смогла больше играть. В итоге пришлось оперировать все пальцы. И вероятность того, что я могла не вернуться в теннис, была очень высока.

Сейчас работаю с тем, что имею. Ситуацию нельзя назвать идеальной, но с каждым днём она улучшается. Рада, что рука больше не болит, а это самое главное. Теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Хочу соревноваться на самом высоком уровне, но для этого нужно время, — цитирует Квитову пресс-служба WTA.
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