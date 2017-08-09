Петра Квитова: Я могла больше не вернуться в теннис

«У меня нет никаких ожиданий. Для меня сейчас просто играть — это уже чудо. Травма была очень серьёзной. Всё могло сложиться по-другому. Если бы не удалось восстановить подвижность хотя бы одного пальца, я бы, наверное, не смогла больше играть. В итоге пришлось оперировать все пальцы. И вероятность того, что я могла не вернуться в теннис, была очень высока.

Сейчас работаю с тем, что имею. Ситуацию нельзя назвать идеальной, но с каждым днём она улучшается. Рада, что рука больше не болит, а это самое главное. Теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Хочу соревноваться на самом высоком уровне, но для этого нужно время, — цитирует Квитову пресс-служба WTA.