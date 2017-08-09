Петра Квитова: Я могла больше не вернуться в теннис
Чешская теннисистка Петра Квитова, ставшая участницей второго круга турнира в Торонто, рассказала о подробностях восстановления после травмы левой руки, которую она получила в результате нападения.
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Видимо, что-то случилось...
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«У меня нет никаких ожиданий. Для меня сейчас просто играть — это уже чудо. Травма была очень серьёзной. Всё могло сложиться
Сейчас работаю с тем, что имею. Ситуацию нельзя назвать идеальной, но с каждым днём она улучшается. Рада, что рука больше не болит, а это самое главное. Теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Хочу соревноваться на самом высоком уровне, но для этого нужно время, — цитирует Квитову
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