Елена Веснина: С большими приключениями добиралась до Торонто
Российская теннисистка Елена Веснина, ставшая участницей второго круга «Премьера» в Торонто, рассказала, что добиралась на турнир с большими трудностями.
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«Я столкнулась с определёнными трудностями. Я хотела прилететь пораньше, но получила визу только в четверг на прошлой неделе. Ещё при том, что канадцы дают визы молодым россиянкам лишь на короткий срок — не больше
Он без проблем может жить в Канаде, ему дали визу на десять лет. А мне в этом году дали визу на 20 дней, а в прошлом вообще дали лишь на 12. Плохо, что я так поздно отправилась сюда в этом году — у меня не было времени для акклиматизации. Я прилетела в
В итоге я долетела до Баффало, а оттуда доехала на машине. Ехать всего три часа — это я запомнила со слов Елены Дементьевой. В итоге я оказалась в Торонто лишь утром в субботу, — цитирует Веснину ресурс WTA Insider.
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