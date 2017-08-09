Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30635966/
9 августа 2017, 18:16 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: С большими приключениями добиралась до Торонто

Российская теннисистка Елена Веснина, ставшая участницей второго круга «Премьера» в Торонто, рассказала, что добиралась на турнир с большими трудностями.

Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> ставшая участницей второго круга Премьера в Торонто рассказала что добиралась на турнир с большими трудностями. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я столкнулась с определёнными трудностями. Я хотела прилететь пораньше, но получила визу только в четверг на прошлой неделе. Ещё при том, что канадцы дают визы молодым россиянкам лишь на короткий срок — не больше двух-трёх недель. Вот у моего отца, например, виза до 2024 года, он не знает, что с ней делать!

Он без проблем может жить в Канаде, ему дали визу на десять лет. А мне в этом году дали визу на 20 дней, а в прошлом вообще дали лишь на 12. Плохо, что я так поздно отправилась сюда в этом году — у меня не было времени для акклиматизации. Я прилетела в Нью-Йорк, но там у меня не получилось найти прямой рейс в Торонто.

В итоге я долетела до Баффало, а оттуда доехала на машине. Ехать всего три часа — это я запомнила со слов Елены Дементьевой. В итоге я оказалась в Торонто лишь утром в субботу, — цитирует Веснину ресурс WTA Insider.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 августа

Елена Веснина: С большими приключениями добиралась до Торонто

Тимеа Бабош: После Уимблдона я поехала в отпуск, чтобы привести мысли в порядок

Агнешка Радваньска: Рада, что Возняцки и Кербер пришли на мою свадьбу