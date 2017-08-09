Веснина: Дементьева подсказала короткую дорогу до Торонто

Елена Веснина почему-то постоянно сталкивается в Канаде с транспортными проблемами. В прошлом году она никак не могла улететь оттуда, чтобы добраться до Рио-де-Жанейро. В этом — её рейс отменили из-за шторма, посетившего Канаду в конце прошлой недели. В итоге Елена всё же благополучно приехала в Торонто и во вторник успешно прошла во второй круг, обыграв в двух партиях Элисон Риске.



После матча россиянка дала интервью для подкаста WTA Insider. Елена рассказала о посещении бала на Уимблдоне, сложностях с визой в Канаду, психологической усталости после успеха в Индиан-Уэллсе и многом другом.

«Хотела пойти на бал только после победы»

— Елена, вы королева прямых трансляций в «Инстаграме»…

— Правда? Королева? (Смеётся.)



— Что вдохновило вас на трансляцию с бала Уимблдона?

— Многие меня поблагодарили за это. Даже не думала, что будет такой положительный отклик. Я спросила у Кати [Макаровой] до начала, стоит ли нам её делать, а она говорит: «Давай, ты проведёшь». Я всего второй раз вела прямую трансляцию. Мне хотелось поделиться с моими друзьями и просто болельщиками, какого это посетить знаменитый чемпионский бал. Мы были в красивых платьях, там была прекрасная атмосфера. Всё это происходило в особенном месте, англичане вообще умеют показать свои исторические места. У нас было столько эмоций после победы, а потом ещё и бал. Я кстати могла пойти на бал и до этого, ведь я много раз выходила в финал Уимблдона (для Весниной это был пятый финал Уимблдона — Прим. «Чемпионат»). После каждого я получала приглашение, но отказывалась. Говорила, что пойду на чемпионский бал только после победы.



— Я думал, что к вам кто-нибудь подойдёт и попросит прекратить трансляцию.

— Да, я не была уверена. Но другие ребята тоже делали прямые эфиры. Я пыталась ещё делать интервью с Куботом, Мело, Уотсон, Континеном. Я постаралась заснять как Федерер и Мугуруса появлялись в зале. Было много классных моментов.



— Ваши интервью были так хороши, что мы боялись, что вы оставите нас без работы. Как вы добрались до Канады?

— У меня были сложности. Я хотела прилететь пораньше, но получила визу только в четверг на прошлой неделе. При этом в Канаде они дают визы молодым россиянкам лишь на небольшой срок — 2−3 недели. Вот у моего отца, например, виза до 2024 года, он не знает, что с ней делать. (Смеётся).

— То есть он может жить в Канаде…

— Легко. Ему дали визу на десять лет. А мне в прошлом году выдали на 12 дней, в этом — на 20. Плюс получила я её в четверг, поэтому смогла вылететь только в пятницу, что достаточно поздно для отправления из Европы в Северную Америку. Я прилетела в Нью-Йорк, а там к часу дня уже были отменены все рейсы до Торонто. Я пыталась найти другие рейсы. Мне предложили вариант на следующее утро — Нью-Йорк — Баффало — Детройт — Торонто. Я бы была в Торонто только к пяти вечера. Тогда я попросила перелёт только до Баффало, а оттуда я уже сама добиралась на машине, потому что знала, что это близко. Помню мне это в своё время рассказывала Елена Дементьева, что там всего три часа езды. В итоге я приехала в Торонто днём в субботу.



— Как для вас сложился матч первого круга против Риске?

— Поединок с Элисон получился очень тяжёлым для меня. У нас уже случались упорные сражения раньше, и я понимала, что она настоящий боец. Она всегда отдаёт все силы на корте, так что я осталась довольна своей игрой. Я действовала с умом, использовала свои лучшие удары. Подача также очень помогла мне сегодня.



— Каково было вернуться на хард после грунта и травы?

— Отлично. У меня была прекрасная подготовка в Сочи, где я работала вместе с Андреем Чесноковым и Ириной Киселёвой — моим тренером по фитнессу. При этом в Сочи было очень жарко — 85% влажности и постоянно под 40 градусов тепла. Это была отличная подготовка, я чувствую, что голодна до побед и готова играть много, если потребуется. Надеюсь, что у меня удастся хорошо выступить на американской серии в Торонто, Цинциннати, Нью-Хэйвене и US Open — всё это достаточно важные соревнования.

«После Индиан-Уэллса была измотана морально»

— Франческа Скьявоне после триумфа на «Ролан Гаррос» говорила о том, что победа на таком турнире — это как покорение вершины. Но затем тяжело, потому что в следующую «гору» нужно опять забираться с самого низа. Вам знакомы эти ощущения после победы в Индиан-Уэллсе?

— Да, весьма. Индиан-Уэллс — значимый турнир, но покорившийся Франческе «Ролан Гаррос», конечно, ещё важнее. Когда ты достигаешь такого успеха, то что-то внутри меняется… Не знаю, у меня такое случилось впервые. Я была психологически измотана. У меня было очень много интервью, ко мне было приковано много внимания. У меня даже не было времени насладиться моей победой. Я отправилась в Майами, где сразу же проиграла в первом круге. Это быстро вернуло меня с небес на землю. Затем опять проиграла в первом круге, и пыталась понять, что происходит, потому что я не играла так уж плохо. Не блестяще, конечно, как в Индиан-Уэллсе, но нормально, однако мои соперницы настраивались на меня серьёзнее. Я заметила, что теперь против меня играют иначе, потому что оппонентки знают, что я игрок топ-20 с неплохими результатами. И всегда приятно обыграть теннисиста, который на слуху. Я сама такая, если играю против кого-то вроде Винус Уильямс, то стараюсь изо всех сил победить, ведь я знаю, что одна из величайших теннисисток. Я не пытаюсь сравнить себя с Винус. (Смеётся). Просто такие матчи — это всегда настоящий вызов.

— В Индиан-Уэллсе вы практически поселились на центральном корте, насколько тяжело было перейти на седьмой корт в Майами?

— Это было немного странно. Там ведь ещё освещение было плохим. Судья сказал, что они в курсе, что оно негодное. Честно говоря, я плохо видела мяч. Я не стала жаловаться, но это было реальной проблемой. Может, конечно, усталость и смена часовых поясов сказывалась. И переход от больших стадионов к маленьким кортам тоже своего рода непрост. Этому тоже надо учиться. В паре чуть проще, потому что мне очень нравится играть с Катей. Мы никогда друг на друга не давим. Но в одиночке всё иначе, потому что ты на корте один и всё держится только на тебе. Никто тебе там не поможет. Но это тоже здорово, поэтому мне и одиночка нравится. В паре всё иначе, но и там здорово побеждать на крупных турнирах вроде Олимпиады или «Большого шлема».



— Перед Индиан-Уэллсом вы победили в паре на турнире в Дубае. Перед Торонто вы преуспели на Уимблдоне. Вы чувствуете, что парные успехи помогают вам зарядиться уверенностью и для одиночного разряда?

— Да, так и есть. Мы обсуждали это с папой. Когда в конце недели ты держишь в руках титул, то ты чувствуешь себя уверенно. Появляется причина порадоваться успеху, а эти позитивные эмоции помогают работать усерднее. Катя вот победила в Вашингтоне через пару недель после Уимблдона. Я надеюсь, что тоже смогу удержаться на победной волне. Торонто — большой турнир, Вашингтон тоже был важен, но Торонто — совсем другая категория. Все игроки работают очень усердно, чтобы преуспеть на таком соревновании. Это интересно и непросто, но поэтому теннис — прекрасная игра.

«Андрей Чесноков знал только Ягудина»

— «Rogers Cup» — это удивительный турнир, потому что он чередует место проведения между Монреалем и Торонто. В чём для вас различие между городами?

— Мне нравятся оба. Я вообще люблю Канаду. Я ещё и Квебеке была, там очень красиво. В центре города в Торонто очень интересно. Там полно арен — хоккейная и баскетбольная, бейсбольная — всё рядом в одном месте. Много хороших ресторанов, поэтому всегда богатый выбор куда пойти вечером. В Монреале всё иначе, потому что там всё более французское, а я обожаю французские рестораны. В целом Монреаль больше похож на европейский город, а Торонто — ближе к Нью-Йорку. Мне очень нравится, что мы чередуем города каждый год.