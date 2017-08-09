Веснина: Дементьева подсказала короткую дорогу до Торонто
Елена Веснина после победы в первом круге Торонто рассказала о сложностях на пути в Канаду, Уимблдонском бале и любви к фигурному катанию.
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Елена Веснина
После матча россиянка дала интервью для подкаста WTA Insider. Елена рассказала о посещении бала на Уимблдоне, сложностях с визой в Канаду, психологической усталости после успеха в
«Хотела пойти на бал только после победы»
— Елена, вы королева прямых трансляций в «Инстаграме»…
— Правда? Королева? (Смеётся.)
— Что вдохновило вас на трансляцию с бала Уимблдона?
— Многие меня поблагодарили за это. Даже не думала, что будет такой положительный отклик. Я спросила у Кати [Макаровой] до начала, стоит ли нам её делать, а она говорит: «Давай, ты проведёшь». Я всего второй раз вела прямую трансляцию. Мне хотелось поделиться с моими друзьями и просто болельщиками, какого это посетить знаменитый чемпионский бал. Мы были в красивых платьях, там была прекрасная атмосфера. Всё это происходило в особенном месте, англичане вообще умеют показать свои исторические места. У нас было столько эмоций после победы, а потом ещё и бал. Я кстати могла пойти на бал и до этого, ведь я много раз выходила в финал Уимблдона (для Весниной это был пятый финал Уимблдона — Прим. «Чемпионат»). После каждого я получала приглашение, но отказывалась. Говорила, что пойду на чемпионский бал только после победы.
— Я думал, что к вам
— Да, я не была уверена. Но другие ребята тоже делали прямые эфиры. Я пыталась ещё делать интервью с Куботом, Мело, Уотсон, Континеном. Я постаралась заснять как Федерер и Мугуруса появлялись в зале. Было много классных моментов.
— Ваши интервью были так хороши, что мы боялись, что вы оставите нас без работы. Как вы добрались до Канады?
— У меня были сложности. Я хотела прилететь пораньше, но получила визу только в четверг на прошлой неделе. При этом в Канаде они дают визы молодым россиянкам лишь на небольшой срок — 2−3 недели. Вот у моего отца, например, виза до 2024 года, он не знает, что с ней делать. (Смеётся).
— То есть он может жить в Канаде…
— Легко. Ему дали визу на десять лет. А мне в прошлом году выдали на 12 дней, в этом — на 20. Плюс получила я её в четверг, поэтому смогла вылететь только в пятницу, что достаточно поздно для отправления из Европы в Северную Америку. Я прилетела в
— Как для вас сложился матч первого круга против Риске?
— Поединок с Элисон получился очень тяжёлым для меня. У нас уже случались упорные сражения раньше, и я понимала, что она настоящий боец. Она всегда отдаёт все силы на корте, так что я осталась довольна своей игрой. Я действовала с умом, использовала свои лучшие удары. Подача также очень помогла мне сегодня.
— Каково было вернуться на хард после грунта и травы?
— Отлично. У меня была прекрасная подготовка в Сочи, где я работала вместе с Андреем Чесноковым и Ириной Киселёвой — моим тренером по фитнессу. При этом в Сочи было очень жарко — 85% влажности и постоянно под 40 градусов тепла. Это была отличная подготовка, я чувствую, что голодна до побед и готова играть много, если потребуется. Надеюсь, что у меня удастся хорошо выступить на американской серии в Торонто, Цинциннати,
«После
— Франческа Скьявоне после триумфа на «Ролан Гаррос» говорила о том, что победа на таком турнире — это как покорение вершины. Но затем тяжело, потому что в следующую «гору» нужно опять забираться с самого низа. Вам знакомы эти ощущения после победы в
— Да, весьма.
— В
— Это было немного странно. Там ведь ещё освещение было плохим. Судья сказал, что они в курсе, что оно негодное. Честно говоря, я плохо видела мяч. Я не стала жаловаться, но это было реальной проблемой. Может, конечно, усталость и смена часовых поясов сказывалась. И переход от больших стадионов к маленьким кортам тоже своего рода непрост. Этому тоже надо учиться. В паре чуть проще, потому что мне очень нравится играть с Катей. Мы никогда друг на друга не давим. Но в одиночке всё иначе, потому что ты на корте один и всё держится только на тебе. Никто тебе там не поможет. Но это тоже здорово, поэтому мне и одиночка нравится. В паре всё иначе, но и там здорово побеждать на крупных турнирах вроде Олимпиады или «Большого шлема».
— Перед
— Да, так и есть. Мы обсуждали это с папой. Когда в конце недели ты держишь в руках титул, то ты чувствуешь себя уверенно. Появляется причина порадоваться успеху, а эти позитивные эмоции помогают работать усерднее. Катя вот победила в Вашингтоне через пару недель после Уимблдона. Я надеюсь, что тоже смогу удержаться на победной волне. Торонто — большой турнир, Вашингтон тоже был важен, но Торонто — совсем другая категория. Все игроки работают очень усердно, чтобы преуспеть на таком соревновании. Это интересно и непросто, но поэтому теннис — прекрасная игра.
«Андрей Чесноков знал только Ягудина»
— «Rogers Cup» — это удивительный турнир, потому что он чередует место проведения между Монреалем и Торонто. В чём для вас различие между городами?
— Мне нравятся оба. Я вообще люблю Канаду. Я ещё и Квебеке была, там очень красиво. В центре города в Торонто очень интересно. Там полно арен — хоккейная и баскетбольная, бейсбольная — всё рядом в одном месте. Много хороших ресторанов, поэтому всегда богатый выбор куда пойти вечером. В Монреале всё иначе, потому что там всё более французское, а я обожаю французские рестораны. В целом Монреаль больше похож на европейский город, а Торонто — ближе к
— Вы посетили ледовое шоу на прошлой неделе. Какие остались впечатления?
— Это было потрясающе. В Сочи прошло шоу «Ромео и Джульетта». Олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков пригласили меня на шоу. Я взяла с собой всех и всем понравилось. Это как театр на льду, словно я посетила в Большой театр. Мне так понравилось, что я обязательно снова схожу в Москве. А Олимпийский чемпион Нагано Илья Кулик впечатлил меня своим теннисом. Он кстати был на моём финале в
— Вы выходили на лёд?
— Да, после конца шоу. Мы сделали большое фото вместе. Потом мы посетили их раздевалки. Все меня поздравляли и хотели сфотографироваться. Я отвечала: «Да я сама хочу с вами сфотографироваться». (Смеётся). Я большая поклонница фигурного катания, смотрела все Олимпийские игры и знаю всех наших чемпионов. Мой тренер Андрей Чесноков постоянно спрашивал меня: «А кто это?». Я называла ему фамилию, медаль и Игры, на которых она была завоёвана. Он удивлялся, что я так много знаю. А я говорю: «Андрей, мы живём в России и любим фигурное катание». Он отвечал: «Я знаю Ягудина… И всё».
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