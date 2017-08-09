Белорусские теннисисты успешно стартовали на турнирах в Словении и США
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенском Портороже стартовал турнир с призовым фондом 43 тыс. евро. Белорусские теннисисты в основном успешно преодолели первый круг соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Пара Андрей Василевский и Ханс
Вера Лапко удачно стартовала на турнире под эгидой ITF в американском Лэндисвилле и на старте была сильнее Сабины Шариповой из Узбекистана — 6:2, 6:4. Следующей соперницей белоруски в США станет победительница встречи между американкой Алексой Глатч и Ксенией Лыкиной из России.
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