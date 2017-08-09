Белорусские теннисисты успешно стартовали на турнирах в Словении и США

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Пара Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо (Чили), посеянная на турнире под первым номером, была сильнее Йозефа Ковалика из Словакии и Стефаноса Циципаса из Греции — 7:6 (5), 6:2. Во втором круге белорусско-чилийский дуэт встретится с Джейми Фермоселом Дельгадо (Испания)/Томом Кочевар-Десмондом (Словения), получивших от организаторов «уайлд карт» на участие в турнире. Еще один белорус Илья Ивашко в паре с Алдином Сеткичем из Боснии и Герцеговины также успешно преодолели стартовый круг турнира в Словении, обыграв пару Альбано Оливетти (Франция)/Игорь Зеленай (Словения) — 6:1, 5:7, 10:8. Илья Ивашко выступит и в одиночном разряде, во втором круге встретится с испанцем Джейми Фермоселом Дельгадо. А вот Егор Герасимов (124-й в рейтинге ATP) в Портороже уступил в первом круге итальянцу Луке Ванни — 5:7, 3:6.

Вера Лапко удачно стартовала на турнире под эгидой ITF в американском Лэндисвилле и на старте была сильнее Сабины Шариповой из Узбекистана — 6:2, 6:4. Следующей соперницей белоруски в США станет победительница встречи между американкой Алексой Глатч и Ксенией Лыкиной из России.