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9 августа 2017, 11:25 | Теннис | Чемпионат.com

Баутиста-Агут, Монфис, Фоньини, Медведев сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Стал известен список участников мужского турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября.

Стал известен список участников мужского турнира в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> который пройдёт с 18 по 24 сентября. Увеличить
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Участие в турнире подтвердили испанец Роберто Баутиста-Агут, француз Гаэль Монфис, итальянец Фабио Фоньини, немец Филипп Кольшрайбер.

Среди россиян заявки подтвердили Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.

В заявочном списке нет прошлогоднего победителя немца Александра Зверева, который в преддверии турнира сыграет в Кубке Дэвиса, и финалиста швейцарца Стэна Вавринки, досрочно завершившего сезон. Также в заявке не значатся россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
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