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https://sport.mail.ru/news/tennis/30630078/
9 августа 2017, 11:03 | Теннис | Спорт-Экспресс

Джокович может подать в суд на журналистку, которая обвинила его в применении допинга

Сербский теннисист Новак Джокович может подать в суд на канадскую журналистку Хелеп Пеллетье, которая в одной из статей обвинила спортсмена в применении допинга.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович может подать в суд на канадскую журналистку <span class=error>Хелеп</span> Пеллетье которая в одной из статей обвинила спортсмена в применении допинга. Увеличить
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При этом она отметила, что Международная федерация тенниса (ITF) его прикрывает.

Напомним, что 30-летний Джокович досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. Серб принял решение сосредоточиться на восстановлении и на два месяца отказаться от тренировок на корте. При этом операция ему не потребуется.

— Новак был в отпуске, но немедленно связался с адвокатами. Еще мы консультировались с АТР. На основе этого будем решать, что делать дальше, — приводит hellomagazin.rs слова представителей команды Джоковича. — Он никогда раньше не подавал в суд на журналистов, несмотря на то, что про него писали много лжи. Игроки не распространяются насчет своих травм из-за конкуренции в туре, и это дает возможность для спекуляций. Поэтому каждый раз, когда топ-игрок травмируется, появляются такие статьи.
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