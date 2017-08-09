Джокович может подать в суд на журналистку, которая обвинила его в применении допинга
Сербский теннисист Новак Джокович может подать в суд на канадскую журналистку Хелеп Пеллетье, которая в одной из статей обвинила спортсмена в применении допинга.
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При этом она отметила, что Международная федерация тенниса (ITF) его прикрывает.
Напомним, что 30-летний Джокович досрочно завершил сезон
— Новак был в отпуске, но немедленно связался с адвокатами. Еще мы консультировались с АТР. На основе этого будем решать, что делать дальше, — приводит hellomagazin.rs слова представителей команды Джоковича. — Он никогда раньше не подавал в суд на журналистов, несмотря на то, что про него писали много лжи. Игроки не распространяются насчет своих травм
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