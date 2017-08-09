Джокович может подать в суд на журналистку, которая обвинила его в применении допинга

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При этом она отметила, что Международная федерация тенниса (ITF) его прикрывает.

Напомним, что 30-летний Джокович досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. Серб принял решение сосредоточиться на восстановлении и на два месяца отказаться от тренировок на корте. При этом операция ему не потребуется.