Тим проиграл Шварцману на стадии второго круга «Мастерса» в Монреале
Австриец Доминик Тим (3) не смог преодолеть барьер второго круга на турнире серии «Мастерс» в Монреале, уступив аргентинскому теннисисту Диего Шварцману.
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Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 в пользу аргентинца.
Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. На счету Тима 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных
Также состоялись два матча первого круга, по результатам которых в следующий раунд прошли американец Джек Сок (15) и южноафриканец Кевин Андерсон.
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