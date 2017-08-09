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9 августа 2017, 9:41 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки разгромила Александрову во втором круге в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова (Q) не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает $ 2,4 млн.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Александрова</span> (Q) не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто призовой фонд которого превышает 24 млн. Увеличить
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В матче второго раунда она разгромно проиграла датчанка Каролине Возняцки (6) — 3:6, 0:6.

Поединок продолжался 61 минуту. На счету Александровой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Возняцки подала навылет 3 раза, совершила 2 ошибки на подаче и использовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал Каролина сыграет с победительницей пары Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Тимя Бабош (Венгрия).
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