Возняцки разгромила Александрову во втором круге в Торонто
Российская теннисистка Екатерина Александрова (Q) не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает $ 2,4 млн.
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В матче второго раунда она разгромно проиграла датчанка Каролине Возняцки (6) — 3:6, 0:6.
Поединок продолжался 61 минуту. На счету Александровой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный
За выход в четвертьфинал Каролина сыграет с победительницей пары Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Тимя Бабош (Венгрия).
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