Радванска и Бабош последними вышли во второй круг турнира в Торонто
Польская теннисистка Агнешка Радванска в первом круге турнира WTA в Торонто обыграла Коко Вандевэй из США — 6:3, 6:2.
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В следующем раунде она встретится с венгеркой Тимеа Бабош, которая одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup
Призовой фонд 2 434 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Радванска А. (Польша, 10) — Вандевэй (США) — 6:3, 6:2.
Бабош (Венгрия) — Андрееску (Канада) — 6:4, 6:1.
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