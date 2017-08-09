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https://sport.mail.ru/news/tennis/30627294/
9 августа 2017, 9:37 | Теннис | Спорт-Экспресс

Радванска и Бабош последними вышли во второй круг турнира в Торонто

Польская теннисистка Агнешка Радванска в первом круге турнира WTA в Торонто обыграла Коко Вандевэй из США — 6:3, 6:2.

Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радванска</span> в первом круге турнира WTA в Торонто обыграла <span class=error>Коко</span> Вандевэй из США — 6:3 6:2. Увеличить
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В следующем раунде она встретится с венгеркой Тимеа Бабош, которая одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Радванска А. (Польша, 10) — Вандевэй (США) — 6:3, 6:2.

Бабош (Венгрия) — Андрееску (Канада) — 6:4, 6:1.
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