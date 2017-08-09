Гоффен, Шаповалов, Андерсон и Сок — во втором круге турнира в Монреале
Бельгийский теннисист Давид Гоффен в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл японца Юити Сугиту — 4:6, 6:1, 6:4.
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Также в следующий раунд вышли Денис Шаповалов (Канада), Джек Сок (США) и Кевин Андерсон (ЮАР).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 4 662 300 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гоффен (Бельгия, 9) — Сугита (Япония) — 4:6, 6:1, 6:4.
Шаповалов (Канада, WC) — Дутра Силва (Бразилия) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.
Андерсон (ЮАР) — Села (Израиль) — 6:3, 7:6 (7:1).
Сок (США) — Эрбер (Франция) — 7:6 (7:4), 6:3.
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