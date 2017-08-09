Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30627293/
9 августа 2017, 9:36 | Теннис | Спорт-Экспресс

Гоффен, Шаповалов, Андерсон и Сок — во втором круге турнира в Монреале

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл японца Юити Сугиту — 4:6, 6:1, 6:4.

Бельгийский теннисист Давид <span class=error>Гоффен</span> в первом круге турнира <span class=error>АТР</span> в Монреале обыграл японца <span class=error>Юити</span> <span class=error>Сугиту</span> — 4:6 6:1 6:4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также в следующий раунд вышли Денис Шаповалов (Канада), Джек Сок (США) и Кевин Андерсон (ЮАР).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гоффен (Бельгия, 9) — Сугита (Япония) — 4:6, 6:1, 6:4.

Шаповалов (Канада, WC) — Дутра Силва (Бразилия) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Андерсон (ЮАР) — Села (Израиль) — 6:3, 7:6 (7:1).

Сок (США) — Эрбер (Франция) — 7:6 (7:4), 6:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
07 августа

Что сказал Панов после нападения фанатов "Зенита"

Глушаков был краток после разгрома от "Зенита"

Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" - "Спартак"