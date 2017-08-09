Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге в Торонто
Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг турнира в Торонто.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче второго раунда она уступила украинке Элине Свитолиной (4) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Поединок продолжался 1 час 50 минут. На счету Касаткиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных
За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Винус Уильямс (США, 9).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter