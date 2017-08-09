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9 августа 2017, 9:19 | Теннис | Р-Спорт

Теннисист Хачанов проиграл Карреньо-Бусте в первом круге турнира в Монреале

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в первом раунде теннисного турнира в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,6 миллиона долларов.

Россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> потерпел поражение от испанца <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Бусты</nobr> в первом раунде теннисного турнира в Монреале призовой фонд которого превышает 46 миллиона долларов. Увеличить
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Хачанов на старте турнира уступил Карреньо-Бусте, посеянному под 11-м номером, в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Соперником испанского теннисиста во втором раунде будет или южноафриканец Кевин Андерсон, или израильтянин Дуди Села.
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