Теннисист Хачанов проиграл Карреньо-Бусте в первом круге турнира в Монреале
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от испанца Пабло
Карреньо-Бусты в первом раунде теннисного турнира в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,6 миллиона долларов.
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Хачанов на старте турнира уступил
Соперником испанского теннисиста во втором раунде будет или южноафриканец Кевин Андерсон, или израильтянин Дуди Села.
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