Теймураз Габашвили завершил выступление на «Челленджере» в Аптосе
Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог преодолеть барьер первого круга «Челленджера» в Аптосе (США), проиграв в двух сетах Михаилу Кукушкину из Казахстана, — 4/6, 4/6.
Поединок продлился 1 час 28 минут. 208-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, совершил три эйса и одну двойную ошибку. 29-летний Михаил, занимающий 101-е место в мировой классификации, сделал два брейка и три подачи навылет. Ранее счёт в личных встречах игроков был 1:4.
Во втором раунде турнира Кукушкин сразится с американцем Деннисом Новиковым.
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