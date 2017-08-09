Теймураз Габашвили завершил выступление на «Челленджере» в Аптосе

Поединок продлился 1 час 28 минут. 208-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, совершил три эйса и одну двойную ошибку. 29-летний Михаил, занимающий 101-е место в мировой классификации, сделал два брейка и три подачи навылет. Ранее счёт в личных встречах игроков был 1:4.

Во втором раунде турнира Кукушкин сразится с американцем Деннисом Новиковым.