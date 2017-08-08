Карен Хачанов проиграл в стартовом матче на «Мастерсе» в Монреале
Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Монреале, проиграв в трёх сетах испанцу Пабло
Карреньо-Бусте, — 6/3, 3/6, 2/6.
За 1 час 26 минут матча 30-й номер рейтинга АТР, 21-летний Карен, дважды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и пять двойных ошибок. 26-летний Пабло, занимающий 15-е место в мировой классификации, реализовал четыре
Во втором круге соревнований Rogers Cup
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