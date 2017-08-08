Карен Хачанов проиграл в стартовом матче на «Мастерсе» в Монреале

За 1 час 26 минут матча 30-й номер рейтинга АТР, 21-летний Карен, дважды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и пять двойных ошибок. 26-летний Пабло, занимающий 15-е место в мировой классификации, реализовал четыре брейк-пойнта и выполнил два эйса. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Карреньо-Буста сразится либо с израильтянином Дуди Селой, либо с Кевином Андресоном из ЮАР.