Торонто. Екатерина Макарова добилась победы на старте соревнований

За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, 42-я ракетка мира, 29-летняя Екатерина, сделала шесть брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 31-летняя Пэн Шуай, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Rogers Cup Макарова сразится с британкой Йоханной Контой.