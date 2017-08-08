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https://sport.mail.ru/news/tennis/30625842/
8 августа 2017, 21:32 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный завершил выступление на «Мастерсе» в Монреале

Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Монреале, проиграв в двух сетах хорвату Борне Чоричу, — 2/6, 4/6.

Матч продлился 1 час 8 минут. 98-я ракетка мира, 35-летний Михаил, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 20-летний Борна, занимающий 55-ю позицию в мировой классификации, сделал четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Чорич померится силами с испанцем Рафаэлем Надалем.
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