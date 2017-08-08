Михаил Южный завершил выступление на «Мастерсе» в Монреале

Матч продлился 1 час 8 минут. 98-я ракетка мира, 35-летний Михаил, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 20-летний Борна, занимающий 55-ю позицию в мировой классификации, сделал четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Чорич померится силами с испанцем Рафаэлем Надалем.