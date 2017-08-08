Евгений Карловский потерпел поражение на старте «Челленджера» в Словении
Российский теннисист Евгений Карловский не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Портороже (Словения), проиграв в двух сетах хозяину кортов Блажу Кавчичу, — 4/6, 4/6.
Матч продолжался 1 час 27 минут. 429-я ракетка мира, 23-летний Карловский, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и столько же двойных ошибок. 30-летний Блаж, находящийся на 87-й строчке мировой табели о рангах, сделал три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Кавчич сыграет с боснийцем Алдином Сеткичем.
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