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https://sport.mail.ru/news/tennis/30625841/
8 августа 2017, 21:32 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Карловский потерпел поражение на старте «Челленджера» в Словении

Российский теннисист Евгений Карловский не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Портороже (Словения), проиграв в двух сетах хозяину кортов Блажу Кавчичу, — 4/6, 4/6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. 429-я ракетка мира, 23-летний Карловский, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и столько же двойных ошибок. 30-летний Блаж, находящийся на 87-й строчке мировой табели о рангах, сделал три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Кавчич сыграет с боснийцем Алдином Сеткичем.
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