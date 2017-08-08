Елена Веснина вышла во второй круг соревнований в Торонто

За 1 час 12 минут поединка 18-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Елена, записала в свой актив пять брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Риске, занимающая 45-е место в мировой классификации, два раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Веснина сыграет с австралийкой Эшли Барти.