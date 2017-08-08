Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30625651/
8 августа 2017, 20:49 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина вышла во второй круг соревнований в Торонто

Российская теннисистка Елена Веснина преодолела барьер второго раунда турнира в Торонто, победив в двух сетах американку Элисон Риске, — 6/3, 6/3.

За 1 час 12 минут поединка 18-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Елена, записала в свой актив пять брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Риске, занимающая 45-е место в мировой классификации, два раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Веснина сыграет с австралийкой Эшли Барти.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 августа

Каролин Гарсия успешно стартовала на турнире в Торонто

Елена Веснина вышла во второй круг соревнований в Торонто

Йоханна Конта: Конкуренция в женском Туре постоянно растёт