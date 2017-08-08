Елена Веснина вышла во второй круг соревнований в Торонто
Российская теннисистка Елена Веснина преодолела барьер второго раунда турнира в Торонто, победив в двух сетах американку Элисон Риске, — 6/3, 6/3.
За 1 час 12 минут поединка 18-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Елена, записала в свой актив пять брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Риске, занимающая 45-е место в мировой классификации, два раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.
Во втором круге соревнований Rogers Cup Веснина сыграет с австралийкой Эшли Барти.
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