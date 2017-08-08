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https://sport.mail.ru/news/tennis/30625541/
8 августа 2017, 20:42 | Теннис | GoTennis.ru

Rogers Cup. Кэтрин Беллис стала соперницей Светланы Кузнецовой по второму раунду

Американская теннисистка Кэтрин Беллис преодолела барьер первого круга турнира в Торонто, обыграв в трёх сетах немку Юлию Гёргес, — 4/6, 6/3, 6/2.

Матч продлился 1 час 53 минуты. 36-я ракетка мира, 18-летняя Кэтрин, сделала пять брейков и три эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 28-летняя Гёргес, занимающая 35-е место в мировой классификации, три раза брала подачу оппонентки, совершила шесть эйсов и три двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде соревнований Rogers Cup Беллис померится силами с россиянкой Светланой Кузнецовой.
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