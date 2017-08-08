Rogers Cup. Кэтрин Беллис стала соперницей Светланы Кузнецовой по второму раунду

Матч продлился 1 час 53 минуты. 36-я ракетка мира, 18-летняя Кэтрин, сделала пять брейков и три эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 28-летняя Гёргес, занимающая 35-е место в мировой классификации, три раза брала подачу оппонентки, совершила шесть эйсов и три двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде соревнований Rogers Cup Беллис померится силами с россиянкой Светланой Кузнецовой.