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https://sport.mail.ru/news/tennis/30625433/
8 августа 2017, 20:23 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Выход на первое место будет особым достижением

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что он может стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Монреале.

«Совершенно не задумываюсь об этом. Стараюсь не заглядывать дальше одного дня, одного матча. Посмотрим, как всё сложится. Конечно, если это случится, я буду невероятно рад. После всех трудностей, которые мне пришлось пережить, выход на первое место будет потрясающим достижением», — цитирует Надаля Tennis Now.
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