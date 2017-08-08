Рафаэль Надаль: Выход на первое место будет особым достижением
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что он может стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Монреале.
«Совершенно не задумываюсь об этом. Стараюсь не заглядывать дальше одного дня, одного матча. Посмотрим, как всё сложится. Конечно, если это случится, я буду невероятно рад. После всех трудностей, которые мне пришлось пережить, выход на первое место будет потрясающим достижением», — цитирует Надаля Tennis Now.
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