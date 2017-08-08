Рафаэль Надаль: Выход на первое место будет особым достижением

«Совершенно не задумываюсь об этом. Стараюсь не заглядывать дальше одного дня, одного матча. Посмотрим, как всё сложится. Конечно, если это случится, я буду невероятно рад. После всех трудностей, которые мне пришлось пережить, выход на первое место будет потрясающим достижением», — цитирует Надаля Tennis Now.