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https://sport.mail.ru/news/tennis/30622282/
8 августа 2017, 15:23 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль и Тим сыграли в теннис на башне олимпийского стадиона в Монреале

Испанец Рафаэль Надаль и представитель Австрии Доминик Тим сыграли в теннис на вершине башни олимпийского стадиона в Монреале — Tower Montreal, сообщает официальный сайт ATP-тура.

«Это было нелегко. Мне пришлось непросто на корте, а здесь было вообще невозможно. Дул сильный ветер, но вид оказался прекрасным. Подобные вещи позволяют побольше узнать о городе», — сказал Надаль.

«Забавно было сыграть несколько минут на такой высоте. У нас был вид на 360 градусов на Монреаль. Это было здорово», — сказал Тим.
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