Надаль и Тим сыграли в теннис на башне олимпийского стадиона в Монреале

«Это было нелегко. Мне пришлось непросто на корте, а здесь было вообще невозможно. Дул сильный ветер, но вид оказался прекрасным. Подобные вещи позволяют побольше узнать о городе», — сказал Надаль.

«Забавно было сыграть несколько минут на такой высоте. У нас был вид на 360 градусов на Монреаль. Это было здорово», — сказал Тим.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">There's good reason for <a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> & <a href="https://twitter.com/ThiemDomi">@ThiemDomi</a> to watch the ball on top of Montreal Tower. Read: <a href="https://t.co/5rwZownHHI">https://t.co/5rwZownHHI</a> <a href="https://twitter.com/CoupeRogers">@CoupeRogers</a> <a href="https://t.co/SsF53UvmB8">pic.twitter.com/SsF53UvmB8</a></p>— ATP World Tour (@ATPWorldTour) <a href="https://twitter.com/ATPWorldTour/status/894763157490511873">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>