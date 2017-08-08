Россияне с победы стартовали в финальном турнире Кубка Европы U18
Стартовали финальные турниры летнего Кубка Европы в возрастных категориях U16 и U18.
Россияне Тимофей Скатов, Раиль Ибрагимов, Павел Вербин в турнире U16 в
Дарья Фрайман, Камилла Рахимова и Анастасия Тихонова в этой же возрастной группе на старте финального турнира в Будапеште выиграли у соперниц из Швеции со счётом 3:0 и сыграют с венгерками в полуфинале.
Алексей Захаров, Артём Дубривный, Егор Носкин на турнире U18 в
В Гранвилле (Франция) Елена Рыбакина, Софья Лансере, Анастасия Харитонова победили румынок (3:0) и встретятся с чешками, сообщает
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