Россияне с победы стартовали в финальном турнире Кубка Европы U18

Россияне Тимофей Скатов, Раиль Ибрагимов, Павел Вербин в турнире U16 в Ле-Туке (Франция) в первом же матче уступили сверстникам из Хорватии 0:3.

Дарья Фрайман, Камилла Рахимова и Анастасия Тихонова в этой же возрастной группе на старте финального турнира в Будапеште выиграли у соперниц из Швеции со счётом 3:0 и сыграют с венгерками в полуфинале.

Алексей Захаров, Артём Дубривный, Егор Носкин на турнире U18 в Ла-Рошеле (Франция) разгромили сборную Венгрии — 3:0 и сыграют с британцами.