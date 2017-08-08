Гретцки: Здорово, что Роджер и Рафа так сражаются и при этом уважают друг друга

«Как спортивный болельщик, я восхищаюсь игроками, которые выступают на элитном уровне. Выйти на этот уровень очень тяжело, а оставаться там долгое время — а Роджер всё же находится в элите немного дольше, чем Надаль, он и старше немного — это невероятно для спорта. Просто здорово, что два игрока такого калибра так отчаянно сражаются друг с другом и при этом так сильно друг друга уважают», — цитирует Гретцки официальный сайт тура.