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8 августа 2017, 14:40 | Теннис | Чемпионат.com

Гретцки: Здорово, что Роджер и Рафа так сражаются и при этом уважают друг друга

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил своё восхищение спортивным долголетием и результатами швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Как спортивный болельщик, я восхищаюсь игроками, которые выступают на элитном уровне. Выйти на этот уровень очень тяжело, а оставаться там долгое время — а Роджер всё же находится в элите немного дольше, чем Надаль, он и старше немного — это невероятно для спорта. Просто здорово, что два игрока такого калибра так отчаянно сражаются друг с другом и при этом так сильно друг друга уважают», — цитирует Гретцки официальный сайт тура.
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