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8 августа 2017, 14:29 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: Мой рейс задержался, поэтому перед вечеринкой игроков пришлось бегать и покупать платье

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как добиралась на турнир в Торонто.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> рассказала о том как добиралась на турнир в Торонто. Увеличить
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«Мой рейс отменили: я должны была прилететь в среду, но прибыла на день позже. Провела ночь в Нью-Йорке, а мой багаж задержался ещё больше.

Я должна была посетить вечеринку игроков, поэтому пришлось бегать и покупать одежду в H&M — с собой я везла только пижаму. Мне не хватало времени, я паниковала. Предпочитая действовать по плану. Но в итоге в магазине мне даже макияж сделали. К счастью, вечеринка была спокойной и можно было просто играть в настольный теннис, — цитирует Кузнецову пресс-служба WTA.
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