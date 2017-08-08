Светлана Кузнецова: Мой рейс задержался, поэтому перед вечеринкой игроков пришлось бегать и покупать платье
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как добиралась на турнир в Торонто.
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«Мой рейс отменили: я должны была прилететь в среду, но прибыла на день позже. Провела ночь в
Я должна была посетить вечеринку игроков, поэтому пришлось бегать и покупать одежду в H&M — с собой я везла только пижаму. Мне не хватало времени, я паниковала. Предпочитая действовать по плану. Но в итоге в магазине мне даже макияж сделали. К счастью, вечеринка была спокойной и можно было просто играть в настольный теннис, — цитирует Кузнецову
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