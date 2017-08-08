Светлана Кузнецова: Мой рейс задержался, поэтому перед вечеринкой игроков пришлось бегать и покупать платье

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«Мой рейс отменили: я должны была прилететь в среду, но прибыла на день позже. Провела ночь в Нью-Йорке, а мой багаж задержался ещё больше.