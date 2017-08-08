Юлия Гёргес в текущем сезоне выполнила больше всех эйсов в WTA-Туре
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес на данный момент выполнила больше всех эйсов среди участниц
WTA-Тура.
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Топ-10 теннисисток по количеству подач навылет в текущем сезоне
1. Юлия Гёргес (Германия) — 304
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 301
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 289
4. Люси Шафаржова (Чехия) — 241
5. Каролин Гарсия (Франция) — 239
6. Кристина Младенович (Франция) — 223
7. Йоханна Конта (Великобритания) — 206
8. Кики Бертенс (Голландия) — 190
9. Коко Вандевеге (США) — 185
10. Ана Конюх (Хорватия) — 142.
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