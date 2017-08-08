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https://sport.mail.ru/news/tennis/30619349/
8 августа 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Гёргес в текущем сезоне выполнила больше всех эйсов в WTA-Туре

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес на данный момент выполнила больше всех эйсов среди участниц WTA-Тура.

Немецкая теннисистка Юлия <span class=error>Гёргес</span> на данный момент выполнила больше всех <span class=error>эйсов</span> среди участниц <nobr>WTA-Тура.</nobr> Увеличить
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Топ-10 теннисисток по количеству подач навылет в текущем сезоне

1. Юлия Гёргес (Германия) — 304
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 301
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 289
4. Люси Шафаржова (Чехия) — 241
5. Каролин Гарсия (Франция) — 239
6. Кристина Младенович (Франция) — 223
7. Йоханна Конта (Великобритания) — 206
8. Кики Бертенс (Голландия) — 190
9. Коко Вандевеге (США) — 185
10. Ана Конюх (Хорватия) — 142.
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