Екатерина Александрова: До конца года хочу войти в Топ-50
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о своих планах на остаток сезона.
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«Мне кажется, что я стала куда спокойнее и терпеливее. Теперь я не пытаюсь атаковать после пары ударов, а умею выжидать. Иногда, конечно, я слишком спешу, но теперь могу затягивать розыгрыши и искать шанс.
Я вошла в Топ-100 и намерена тут задержаться. За этот год хотелось бы добраться и до Топ-50. Уверена, что мне это по силам», — цитирует Александрову
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