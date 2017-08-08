Екатерина Александрова: До конца года хочу войти в Топ-50

«Мне кажется, что я стала куда спокойнее и терпеливее. Теперь я не пытаюсь атаковать после пары ударов, а умею выжидать. Иногда, конечно, я слишком спешу, но теперь могу затягивать розыгрыши и искать шанс.



Я вошла в Топ-100 и намерена тут задержаться. За этот год хотелось бы добраться и до Топ-50. Уверена, что мне это по силам», — цитирует Александрову пресс-служба Тура.