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https://sport.mail.ru/news/tennis/30619348/
8 августа 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Александрова: До конца года хочу войти в Топ-50

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о своих планах на остаток сезона.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Александрова</span> рассказала о своих планах на остаток сезона. Увеличить
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«Мне кажется, что я стала куда спокойнее и терпеливее. Теперь я не пытаюсь атаковать после пары ударов, а умею выжидать. Иногда, конечно, я слишком спешу, но теперь могу затягивать розыгрыши и искать шанс.

Я вошла в Топ-100 и намерена тут задержаться. За этот год хотелось бы добраться и до Топ-50. Уверена, что мне это по силам», — цитирует Александрову пресс-служба Тура.
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