Дарья Касаткина: Винчи предпочитает не типичный женский теннис, а нечто другое
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над итальянкой Робертой Винчи на старте турнира в Торонто.
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«Играть против Винчи очень непросто, потому что у неё не типичный женский теннис. Поединок получился крайне сложным, так что я рада, что смогла отыграться во второй партии. Концовка мне хорошо удалась», — цитирует Касаткину
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