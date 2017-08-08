Дарья Касаткина: Винчи предпочитает не типичный женский теннис, а нечто другое

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«Играть против Винчи очень непросто, потому что у неё не типичный женский теннис. Поединок получился крайне сложным, так что я рада, что смогла отыграться во второй партии. Концовка мне хорошо удалась», — цитирует Касаткину пресс-служба Тура.