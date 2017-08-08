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https://sport.mail.ru/news/tennis/30619347/
8 августа 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Винчи предпочитает не типичный женский теннис, а нечто другое

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над итальянкой Робертой Винчи на старте турнира в Торонто.

Российская теннисистка Дарья <span class=error>Касаткина</span> прокомментировала победу над итальянкой <span class=error>Робертой</span> <span class=error>Винчи</span> на старте турнира в Торонто. Увеличить
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«Играть против Винчи очень непросто, потому что у неё не типичный женский теннис. Поединок получился крайне сложным, так что я рада, что смогла отыграться во второй партии. Концовка мне хорошо удалась», — цитирует Касаткину пресс-служба Тура.
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