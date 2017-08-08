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Теннисный мир сотрясает очередной допинговый скандал, к которому, слава Богу, наша Мария Шарапова на этот раз не имеет никакого отношения.

В эпицентре скандала — 30-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани, занимающая 98-е место в рейтинге WTA. 7 августа стало известно, что в одной из ее допинг-проб были обнаружены следы запрещенного вещества. Допингом оказался гормональный стимулятор анастрозол.

Два месяца вместо двух лет

Этот препарат широко применятся в бодибилдинге, который на допинг не проверяют. Бодибилдеры принимают препарат для снижения уровня эстрогенов, повышения уровня анаболических гормонов и улучшения качества мышц за счет снижения уровня женских гормонов. Известны случаи, когда на этом допинге ловили и обычных спортсменов.

Последним, кого ловили на этом допинге, был соотечественник Эррани гребец Никколо Морнати. Из-за анастрозола в организме он не смог принять участие в Олимпийских играх, а потом и вовсе был дисквалифицирован на четыре года.

Учитывая показательную порку, которую почти два года назад устроили Марии Шараповой в теннисной федерации, ожидалось, что Эррани с таким серьезным допингом будет дисквалифицирована на максимальный срок — два года.

Каково же было удивление и болельщиков и экспертов, когда ITF отстранила спортсменку на два… месяца. Да-да, вы не ошиблись. Срок дисквалификации Эррани по сравнению с тем, как изначально наказали Марию Шарапову за безобидный мельдоний, оказался в 12 раз короче.

Вскоре теннисистка вновь выйдет на корт. Интересно, как к ней будут относиться соперницы, также, как относятся сейчас к Марии?

Допинг «подсунула» больная мама

В чем разница между случаем Марии и Сары, кроме того, что у итальянки допинг оказался посерьезнее, чем у россиянки?

Дело в том, что Эррани нашла-таки оправдание запрещенному веществу у себя в организме. Оказывается в том, что в анализах девушки обнаружили анастрозол виновата… мама.

Во время слушания дела девушка представила свою версию произошедшего. Она уверяет, что препарат попал в ее организм случайно — с пищей, когда она гостила у своей матери. Мать итальянки с 2005 года борется с раком, а с 2012 года в профилактических целях принимает именно анастрозол.

Мать девушки под присягой подтвердила слова спортсменки. Итальянка отметила, что хранит анастрозол на кухне — прямо над поверхностью для приготовления пищи. Она также отметила, что таблетки частенько падали на стол. Видимо именно мельчайшие частички от упавших таблеток и попали в пищу, а вместе с ней и в организм теннисистки.

Вы бы поверили в такую душещипательную историю?

Поцелуи и чай

А в Международной теннисной федерации поверили. Руководители мирового тенниса вообще склонны верить во всякие интересные истории.

Так, например, в 2009 году ITF поверила французу Ришару Гаске, в крови которого были найдены достаточно четкие следы кокаина. Теннисист долго мучился, пока правильную версию ему не подсказал друг и соперник Рафаэль Надаль. Испанец высказал предположение, что допинг в организм Ришара попал с поцелуем девушки на одной из вечеринок. Гаске тут же вспомнил, что целовался с кем-то. А девушка, как бы это странно ни звучало, подтвердила, что буквально за несколько минут до этого употребляла кокаин. Почему-то тогда никто не спросил, как наркотик оказался на губах девушки — она что его ложками ела? В общем, Гаске тогда впаяли всего 2,5 месяца дисквалификации.

Были и другие на первый взгляд нелепые отмазки, которые международные федерации принимали к сведению и прощали спортсменов с запрещенными препаратами в организме. Итальянского велогонщика Джильберто Мимони, например, оправдали, когда он рассказал, что кокаин мог попасть в его организм на приеме у стоматолога — похожие анализа дает один из анестетиков. Но у стоматолога этого препарата не оказалось. И тут гонщик вспомнил, как любимая тетушка потчевала его экзотическим чаем с листьями коки, который купила в Лиме. Эта отмазка прокатила — спортсмена оправдали.