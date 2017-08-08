Допинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой — 2 года
Международная теннисная федерация приняла решение дисквалифицировать пойманную на допинге итальянскую спортсменку на два месяца.
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Видимо, что-то случилось...
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Теннисный мир сотрясает очередной допинговый скандал, к которому, слава Богу, наша Мария Шарапова на этот раз не имеет никакого отношения.
В эпицентре скандала — 30-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани, занимающая 98-е место в рейтинге WTA. 7 августа стало известно, что в одной из ее
Два месяца вместо двух лет
Этот препарат широко применятся в бодибилдинге, который на допинг не проверяют. Бодибилдеры принимают препарат для снижения уровня эстрогенов, повышения уровня анаболических гормонов и улучшения качества мышц за счет снижения уровня женских гормонов. Известны случаи, когда на этом допинге ловили и обычных спортсменов.
Последним, кого ловили на этом допинге, был соотечественник Эррани гребец Никколо Морнати.
Учитывая показательную порку, которую почти два года назад устроили Марии Шараповой в теннисной федерации, ожидалось, что Эррани с таким серьезным допингом будет дисквалифицирована на максимальный срок — два года.
Каково же было удивление и болельщиков и экспертов, когда ITF отстранила спортсменку на два… месяца.
Вскоре теннисистка вновь выйдет на корт. Интересно, как к ней будут относиться соперницы, также, как относятся сейчас к Марии?
Допинг «подсунула» больная мама
В чем разница между случаем Марии и Сары, кроме того, что у итальянки допинг оказался посерьезнее, чем у россиянки?
Дело в том, что Эррани
Во время слушания дела девушка представила свою версию произошедшего. Она уверяет, что препарат попал в ее организм случайно — с пищей, когда она гостила у своей матери. Мать итальянки с 2005 года борется с раком, а с 2012 года в профилактических целях принимает именно анастрозол.
Мать девушки под присягой подтвердила слова спортсменки. Итальянка отметила, что хранит анастрозол на кухне — прямо над поверхностью для приготовления пищи. Она также отметила, что таблетки частенько падали на стол. Видимо именно мельчайшие частички от упавших таблеток и попали в пищу, а вместе с ней и в организм теннисистки.
Вы бы поверили в такую душещипательную историю?
Поцелуи и чай
А в Международной теннисной федерации поверили. Руководители мирового тенниса вообще склонны верить во всякие интересные истории.
Так, например, в 2009 году ITF поверила французу Ришару Гаске, в крови которого были найдены достаточно четкие следы кокаина. Теннисист долго мучился, пока правильную версию ему не подсказал друг и соперник Рафаэль Надаль. Испанец высказал предположение, что допинг в организм Ришара попал с поцелуем девушки на одной из вечеринок. Гаске тут же вспомнил, что целовался с
Были и другие на первый взгляд нелепые отмазки, которые международные федерации принимали к сведению и прощали спортсменов с запрещенными препаратами в организме. Итальянского велогонщика Джильберто Мимони, например, оправдали, когда он рассказал, что кокаин мог попасть в его организм на приеме у стоматолога — похожие анализа дает один из анестетиков. Но у стоматолога этого препарата не оказалось. И тут гонщик вспомнил, как любимая тетушка потчевала его экзотическим чаем с листьями коки, который купила в Лиме. Эта отмазка прокатила — спортсмена оправдали.
Мария Шарапова, как мы помним, не стала ничего придумывать. Ей посоветовали рассказать всю правду, содействовать следствию и надеяться, что это зачтется ей на суде, как обычно бывает в американских фильмах. Не
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