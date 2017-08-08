Дарья Касаткина: В детстве я каждый день тренировала удар между ног (видео)

«Когда мне было лет десять, мне очень нравилось бить твинеры. У нас была стенка, и я работала с ней — пробивала свечку, а затем пыталась выполнить твинер. И так каждый день, по два часа. И вот сегодня это помогло мне», — цитирует Касаткину пресс-служба Тура.

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