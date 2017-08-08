Дарья Касаткина: В детстве я каждый день тренировала удар между ног (видео)
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала красивый удар, выполненный в матче против Роберты Винчи на старте турнира в Торонто.
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«Когда мне было лет десять, мне очень нравилось бить твинеры. У нас была стенка, и я работала с ней — пробивала свечку, а затем пыталась выполнить твинер. И так каждый день, по два часа. И вот сегодня это помогло мне», — цитирует Касаткину
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