Винус Уильямс: Первую победу в Торонто я ждала больше двадцати лет

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«Мне пришлось ждать этого больше двадцати лет, так что я очень рада. Бегу уже провела несколько матчей, поэтому нужно отдать ей должное — она перевела встречу в третий сет.