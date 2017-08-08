Винус Уильямс: Первую победу в Торонто я ждала больше двадцати лет
Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала тот факт, что одержала первую победу на турнире в Торонто в карьере.
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«Мне пришлось ждать этого больше двадцати лет, так что я очень рада. Бегу уже провела несколько матчей, поэтому нужно отдать ей должное — она перевела встречу в третий сет.
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