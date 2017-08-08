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8 августа 2017, 10:08 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Первую победу в Торонто я ждала больше двадцати лет

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала тот факт, что одержала первую победу на турнире в Торонто в карьере.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала тот факт что одержала первую победу на турнире в Торонто в карьере. Увеличить
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«Мне пришлось ждать этого больше двадцати лет, так что я очень рада. Бегу уже провела несколько матчей, поэтому нужно отдать ей должное — она перевела встречу в третий сет.

Ирина-Камелия тащила почти все мяча, хотя я много атаковала. Мы играли долго, так что у меня было время подумать над своим стилем, — цитирует Винус пресс-служба Тура.
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