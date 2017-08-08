Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30617477/
8 августа 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской выиграл стартовый матч «Челленджера» в Китае

108-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Сакетом Минени, занимающим 442-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/2.

108-я ракетка мира российский теннисист Евгений Донской на старте турнира категории Челленджер в китайском городе <span class=error>Жиган</span> взял верх над индийцем <span class=error>Сакетом</span> <span class=error>Минени</span> занимающим 442-е место мирового рейтинга — 6/2 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Евгений шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Сакет сделал четыре эйса и пять раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Донской сыграет с японцем Сюти Секигути.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Жиган. Александр Кудряцев преодолел барьер стартового раунда

Жиган. Александр Кудряцев преодолел барьер стартового раунда

332-я ракетка мира, российский теннисист Александр Кудрявцев, в первом круге турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Саши Кумаром Мукундом, занимающим 436-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.
Еще 7 новостей  Все новости
08 августа

Дарья Касаткина: В детстве я каждый день тренировала удар между ног (ВИДЕО)

Петра Квитова: Я сосредоточилась на мяче, а не на счёте

Винус Уильямс: Первую победу в Торонто я ждала больше двадцати лет