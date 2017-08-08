Евгений Донской выиграл стартовый матч «Челленджера» в Китае
108-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Сакетом Минени, занимающим 442-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/2.
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Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Евгений шесть раз подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде соревнований Донской сыграет с японцем Сюти Секигути.
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