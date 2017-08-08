Евгений Донской выиграл стартовый матч «Челленджера» в Китае

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Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Евгений шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Сакет сделал четыре эйса и пять раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Донской сыграет с японцем Сюти Секигути.