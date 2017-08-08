Жиган. Александр Кудряцев преодолел барьер стартового раунда
332-я ракетка мира, российский теннисист Александр Кудрявцев, в первом круге турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Саши Кумаром Мукундом, занимающим 436-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.
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Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут, за которые Александр сделал девять эйсов и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Саши Кумар дважды подал навылет и реализовал один
Во втором раунде соревнований Кудрявцев сразится с корейцем
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