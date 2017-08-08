Жиган. Александр Кудряцев преодолел барьер стартового раунда

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут, за которые Александр сделал девять эйсов и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Саши Кумар дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.