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8 августа 2017, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

Жиган. Александр Кудряцев преодолел барьер стартового раунда

332-я ракетка мира, российский теннисист Александр Кудрявцев, в первом круге турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Саши Кумаром Мукундом, занимающим 436-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.

332-я ракетка мира российский теннисист Александр <span class=error>Кудрявцев</span> в первом круге турнира категории Челленджер в китайском городе <span class=error>Жиган</span> взял верх над индийцем Саши <span class=error>Кумаром</span> <span class=error>Мукундом</span> занимающим 436-е место мирового рейтинга — 6/3 6/2. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут, за которые Александр сделал девять эйсов и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Саши Кумар дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Кудрявцев сразится с корейцем Сун-Ву Квоном.
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Евгений Донской выиграл стартовый матч «Челленджера» в Китае

108-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Сакетом Минени, занимающим 442-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/2.
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