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8 августа 2017, 9:43 | Теннис | GoTennis.ru

Rogers Cup. Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Тима Смычека

16-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, на старте турнира в Монреале взял верх над американцем Тимом Смычекос, занимающим 224-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 6/1.

16-я ракетка мира испанский теннисист <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агут</nobr> на старте турнира в Монреале взял верх над американцем <span class=error>Тимом</span> <span class=error>Смычекос</span> занимающим 224-е место мирового рейтинга — 7/6 (4) 6/1. Увеличить
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За 1 час 20 минут матча Роберто сделал три эйса и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Тим дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу испанца.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Баутиста-Агут сыграет с американцем Райаном Харрисоном.
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