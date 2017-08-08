Rogers Cup. Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Тима Смычека

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 20 минут матча Роберто сделал три эйса и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Тим дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу испанца.