Rogers Cup. Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Тима Смычека
16-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто
Баутиста-Агут, на старте турнира в Монреале взял верх над американцем Тимом Смычекос, занимающим 224-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 6/1.
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За 1 час 20 минут матча Роберто сделал три эйса и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Тим дважды подал навылет и реализовал один
Во втором круге соревнований Rogers Cup
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