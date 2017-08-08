Вашек Поспишил покидает «Мастерс» в Канаде

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За 1 час 20 минут матча Вашек сделал три эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Питер дважды подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Rogers Cup Полански сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.