Вашек Поспишил покидает «Мастерс» в Канаде
75-я ракетка мира, канадский теннисист Вашек Поспишил, на старте турнира в Монреале потерпел поражение от своего соотечественника Питера Полански, занимающего 116-е место мирового рейтинга, — 5/7, 2/6.
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За 1 час 20 минут матча Вашек сделал три эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Питер дважды подал навылет, реализовал четыре
Во втором раунде соревнований Rogers Cup Полански сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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