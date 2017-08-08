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8 августа 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Вашек Поспишил покидает «Мастерс» в Канаде

75-я ракетка мира, канадский теннисист Вашек Поспишил, на старте турнира в Монреале потерпел поражение от своего соотечественника Питера Полански, занимающего 116-е место мирового рейтинга, — 5/7, 2/6.

75-я ракетка мира канадский теннисист <span class=error>Вашек</span> <span class=error>Поспишил</span> на старте турнира в Монреале потерпел поражение от своего соотечественника Питера <span class=error>Полански</span> занимающего 116-е место мирового рейтинга — 5/7 2/6. Увеличить
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За 1 час 20 минут матча Вашек сделал три эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Питер дважды подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Rogers Cup Полански сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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