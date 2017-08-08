Торонто. Слоан Стивенс переиграла Юлию Путинцеву
934-я ракетка мира, американская теннисистка Слоан Стивенс, на старте соревнований Rogers Cup нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 48-е место мирового рейтинга, — 6/7 (4), 6/0, 6/4.
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Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут, за которые Слоан сделала два эйса и шесть брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Юлия один раз подала навылет и реализовала два
За выход в третий круг турнира в Торонто Стивенс сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
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