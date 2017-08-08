Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30617306/
8 августа 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Слоан Стивенс переиграла Юлию Путинцеву

934-я ракетка мира, американская теннисистка Слоан Стивенс, на старте соревнований Rogers Cup нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 48-е место мирового рейтинга, — 6/7 (4), 6/0, 6/4.

934-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> на старте соревнований Rogers Cup нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии <span class=error>Путинцевой</span> занимающей 48-е место мирового рейтинга — 6/7 (4) 6/0 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут, за которые Слоан сделала два эйса и шесть брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Юлия один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в третий круг турнира в Торонто Стивенс сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 августа

Дарья Касаткина: В детстве я каждый день тренировала удар между ног (ВИДЕО)

Петра Квитова: Я сосредоточилась на мяче, а не на счёте

Винус Уильямс: Первую победу в Торонто я ждала больше двадцати лет