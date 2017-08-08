Торонто. Слоан Стивенс переиграла Юлию Путинцеву

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Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут, за которые Слоан сделала два эйса и шесть брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Юлия один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в третий круг турнира в Торонто Стивенс сыграет с чешкой Петрой Квитовой.