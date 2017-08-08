Ришар Гаске продолжает выступление на «Мастерсе» в Монреале

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Спортсмены провели на корте 3 часа, за которые Ришар дважды подал навылет и трижды реализовал брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Тогда как Шнур сделал одиннадцать эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Монреале Гаске выступит против немца Александра Зверева.