Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30617175/
8 августа 2017, 9:24 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске продолжает выступление на «Мастерсе» в Монреале

29-я ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, на старте соревнований Rogers Cup оказался сильнее канадца Брэйдена Шнура, занимающего 197-е место мирового рейтинга, — 7/6 (5), 5/7, 6/1.

29-я ракетка мира французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> на старте соревнований Rogers Cup оказался сильнее канадца <span class=error>Брэйдена</span> Шнура занимающего 197-е место мирового рейтинга — 7/6 (5) 5/7 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены провели на корте 3 часа, за которые Ришар дважды подал навылет и трижды реализовал брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Тогда как Шнур сделал одиннадцать эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Монреале Гаске выступит против немца Александра Зверева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Евгений Донской выиграл стартовый матч «Челленджера» в Китае

Евгений Донской выиграл стартовый матч «Челленджера» в Китае

108-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте турнира категории «Челленджер» в китайском городе Жиган взял верх над индийцем Сакетом Минени, занимающим 442-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/2.
Еще 7 новостей  Все новости
08 августа

Дарья Касаткина: В детстве я каждый день тренировала удар между ног (ВИДЕО)

Петра Квитова: Я сосредоточилась на мяче, а не на счёте

Винус Уильямс: Первую победу в Торонто я ждала больше двадцати лет