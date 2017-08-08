Ришар Гаске продолжает выступление на «Мастерсе» в Монреале
29-я ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, на старте соревнований Rogers Cup оказался сильнее канадца Брэйдена Шнура, занимающего 197-е место мирового рейтинга, — 7/6 (5), 5/7, 6/1.
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Спортсмены провели на корте 3 часа, за которые Ришар дважды подал навылет и трижды реализовал
Во втором раунде турнира в Монреале Гаске выступит против немца Александра Зверева.
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