Монреаль. Диего Шварцман в трёх сетах победил на старте

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Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут, за которые Диего сделал по три эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Опелка двадцать один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Монреале Шварцман сразится с австрийцем Домиником Тимом.