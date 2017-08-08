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8 августа 2017, 9:23 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. Диего Шварцман в трёх сетах победил на старте

36-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман, в первом круге соревнований Rogers Cup взял верх над американцем Рейлли Опелкой, занимающим 165-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/7 (2), 6/4.

36-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман в первом круге соревнований Rogers Cup взял верх над американцем <span class=error>Рейлли</span> <span class=error>Опелкой</span> занимающим 165-е место мирового рейтинга — 6/3 6/7 (2) 6/4. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут, за которые Диего сделал по три эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Опелка двадцать один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Монреале Шварцман сразится с австрийцем Домиником Тимом.
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