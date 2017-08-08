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8 августа 2017, 10:04 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова претендует на звание лучшей теннисистки июля

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку июля.

На это звание претендуют американка Мэдисон Кис, представительница Чехии Катержина Синякова и россиянка Екатерина Макарова.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.

Победительница будет названа 11 августа.

В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса.
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